Matteo Salvini si è vaccinato a Milano: il "mistero" del Qr Code

Matteo Salvini si è iniettato il vaccino. Il leader della Lega si è vaccinato stamane a Milano. Un primo indizio era comparso in una foto sui social scattata su un tavolino dell'hub vaccinale Vapore 1928, locale annesso alla Fabbrica del Vapore, non lontano dal centro di Milano, tra Brera e Corso Sempione. Nell'immagine si vede Salvini tenere in mano una tazzina. Ma il dettaglio più curioso è sul tavolo. Qui c'è una mascherina blu con l'effigie di Alberto da Giussano e un foglio stampato con un Qr Code e la scritta Regione Lombardia.

Draghi: «L'appello a non vaccinarsi è un invito a morire»

Il "giallo" del Qr Code

Il foglio con il Qr Code e la scritta «Regione Lombardia» potrebbe essere sia quello necessario andare a vaccinarsi sia quello che viene dato dopo la vaccinazione. Il certificato di vaccinazione. Un documento utile poi per ottenere il green pass. Matteo Salvini, il giorno dopo il botta e risposta con Mario Draghi, ha deciso dunque di vaccinarsi. Ma, a differenza di tanti altri eventi a cui ha partecipato, stavolta niente selfie e nessuna copertura mediatica. Solo attraverso degli indizi si è potuto sciogliere il dubbio.