Salvini e i dirigenti di Podemos, botta e risposta (social) su Gaza. La lite sui «diritti umani»

Botta e risposta sui social tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ed Irene Montero, ministra dell'uguaglianza, e Pablo Iglesias, il leader storico di Podemos. Al centro dello scontro la guerra tra Israele e Hamas. Il primo a attaccare è il leader della Lega.

Molto dura la replica della ministra, sempre su X: «Vicepresidente, lei sta legittimando le violazioni del diritto penale internazionale, come le punizioni collettive, e difendendo l'impunità per i crimini di guerra? L'Europa - ha concluso Montero - è nata dalla vittoria dell'antifascismo sui colpevoli di genocidio». Molto più veemente la reazione di Pablo Iglesias, ex vicepremier ma oggi non più deputato: «In Spagna ci sono ancora membri del governo che difendono i diritti umani, la legalità internazionale e il diritto all'esistenza della Palestina. Mentre in Italia c'è un governo con fascisti e ridicoli codardi come te. Ti auguro il meglio». A queste parole, Iglesias ha allegato la foto di qualche anno fa del leader della Lega nella piazza Rossa con indosso una maglietta con la faccia di Putin.