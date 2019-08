​Moto d'acqua-Salvini, il capo della polizia: «Appurerò se c’è stata limitazione del diritto di cronaca»

«Non vedo rischi per la libertà di stampa in Italia onestamente. Se ci sono delle indagini, aspettiamole. Che lascino fuori i bambini e se la prendano con me». Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, è tornato a parlare dell'episodio della moto d'acqua della Polizia dove è salito con il figlio maggiore per un giro. Questa mattina il capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla stazione di Rogoredo a Milano , ha parlato di approfondimenti per verificare se è stato limitato il diritto di cronaca.