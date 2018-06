di Simone Canettieri

In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l’altro: «Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in politica, non è tutto, ma non fa male». Il ministro dell’Interno sta pensando all’Aquarius approdata, all’alba, a Valencia e spera che la Spagna continui ad accogliere altri migranti («Altri 66mila», dice con un’iperbole»). Al Messaggero, Salvini annuncia una svolta nei rapporti con la Libia...