Salvini incontra Draghi: «Abbiamo parlato di Afghanistan e riforme»

Afghanistan, riforme, salute e lavoro. Questi i temi affrontati con il Presidente del Consiglio Mario Draghi nell'incontro con il il leader della Lega Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio ha espresso grande preoccupazione per la crisi in Afghanistan «anche per le potenziali ricadute sul nostro Paese». Salvini ha incontrato a Roma anche gli ambasciatori di Afghanistan e Pakistan. Il leader della Lega e il Presidente del Consiglio hanno affrontato anche i temi legati alla ripresa dell’attività di governo: Salvini ha confermato il massimo sostegno per realizzare le riforme utili all’Italia a partire da Giustizia, taglio della burocrazia e delle tasse.

