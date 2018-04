E Salvini scherza su Instagram: «Per fare il governo convoco i #SuperPigiamini!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il divorzio tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembra ormai dietro l'angolo. Il rapporto ormai insanabile tra i due leader della Lega e di Forza Italia sembra essere arrivato a un bivio. E mentre prepara l'intesa con Di Maio, Matteo, per risolvere il nodo in cui si sta avviluppando la formazione del governo, si affida scherzosamente anche ai "SuperPigiamini", la serie animata per bambini di produzione anglo-francese realizzata da Entertainment One, Frog Box e TeamTO, come si evince dal post sul suo profilo Instagram che sta già scatenando un diluvio di commenti sui social: “Per sconfiggere gli avversari e far nascere finalmente il governo, ho convocato i #SuperPigiamini!”​