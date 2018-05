Governo, Salvini annulla i comizi e torna a Roma: vertice con Di Maio

Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul governo: lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia. La decisione sarebbe stata presa per un incontro previsto oggi con il leader della Lega Luigi Di Maio. Il nuovo vertice tra i due leader, ancora non inserito in agenda, si dovrebbe svolgere nelle prossime ore.



Salvini era attesooggi da decine di sostenitori e altrettanti giornalisti al gazebo leghista di Bareggio, dove si voterà per le Comunali il 10 giugno. Dopo Cecchetti anche un altro deputato della zona, Massimo Garavaglia, ha sottolineato al microfono «l'importanza» del momento politico a Roma, per tranquillizzare i presenti. Ufficialmente, Salvini aveva in agenda una lunga serie di incontri pubblici fino a questa sera fra le province di Milano, Monza, Lecco e Sondrio. Non è ancora chiaro se tutti gli appuntamenti siano stati cancellati.

Anche Giorgia Meloni ha annullato i due appuntamenti elettorali previsti oggi in Puglia. La presidente nazionale di Fratelli d'Italia avrebbe dovuto presenziare alle 16 a Trepuzzi (Lecce), in zona Vittorio, per partecipare a un flash mob organizzato dai dirigenti di Fdl sul problema Xylella. Sarebbe poi intervenuta alle 17 a Brindisi per un incontro pubblico con il candidato Massimo Ciullo. A quanto si è saputo le ragioni dell'annullamento dell'agenda odierna sono da ricercare nella crisi politica in atto e nella necessità di seguire da vicino gli ulteriori sviluppi.



Intanto il premier incaricato, Carlo Cottarelli, è arrivato alla Camera ed è a lavoro nella sala busti di Montecitorio.

Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha appena lasciato il Quirinale dopo un incontro con il presidente Mattarella.

