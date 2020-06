Salvini-Floris, botta e risposta in tv. «Posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?». «No, serve distanza»

«Posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?», chiede Matteo Salvini a Floris durante la trasmissione. «No, se non sta a un metro e mezzo no», risponde secco il conduttore. Botta e risposta a DiMartedì, su La7, tra il giornalista e il leader della Lega in merito alle critiche per la violazione delle norme anti-contagio durante il corteo del centrodestra in piazza del Popolo.

All’ex ministro dell’Interno è stata mostrata una foto in cui è ritratto lui mentre scatta un selfie con una sostenitrice. Salvini, seccato e stupito, si rivolge al conduttore: «Ma che non posso fare una foto senza mascherina...?». Ma Floris gli ha ricordato che, per legge, non è possibile, se non si rispetta il distanziamento fisico. «Fatemi vedere una foto di piazza del Popolo sabato scorso», ha detto Salvini, riferendosi al presidio in memoria di George Floyd. «Sì, ma solo se troviamo Zingaretti o Conte che si tolgono la mascherina», ha detto Floris.

Ultimo aggiornamento: 12:54

