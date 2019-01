l presidente della Giunta per le Immunità del Senato Maurizio Gasparri avrebbe proposto 7 giorni di tempo per sentire il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. Ora quest'ultimo potrà chiedere di essere ascoltato o presentare una memoria. Lo si apprende da fonti della Giunta.

«Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno», presso la Giunta per le Immunità del Senato, «una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso». Lo annuncia in una nota il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso.«C'è da valutare tutto, le parti saranno sentite e ci sarà un'istruttoria compiuta. Nel giro di qualche giorno avremo un quadro più chiaro. Adesso il percorso è appena iniziato». Lo ha detto il senatore M5s Francesco Urraro che fa parte della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, arrivando alla riunione della giunta che da oggi affronterà il caso della richiesta di autorizzazione a procedere del ministro Salvini sul caso Diciotti. Alla domanda sull'incontro avuto ieri sera con il leader 5S Di Maio, il senatore ha risposto: «Abbiamo condiviso un percorso di approfondimento dei documenti e delle carte, stamattina lo completiamo».Clima «sereno e disteso», a quanto riferiscono fonti vicine al vicepremier Matteo Salvini, durante il vertice notturno tra il premier Conte, lo stesso ministro e l'altro vicepremier Di Maio. Il Governo, assicurano le stesse fonti, «non è a rischio» ma il caso Diciotti non è stato argomento di discussione: se ne capirà di più nei prossimi giorni, con i necessari approfondimenti.Intanto i