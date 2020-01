Salvini a Modena insiste: al civico 38 spacciano, non serve neanche citofonare

«Al civico 38 spacciano». Salvini a Modena insiste nonostante le polemiche scatenate dal caso della citofonata al presunto pusher a Bologna. Qua «non serve citofonare, l'hanno già chiuso - ha detto il leader della Lega seguito dalle telecamere - Ogni volta che posso dare una mano a mamme e persone che denunciano queste cose, io la do. La sinistra invece continua a non farlo nemmeno in Parlamento».

«Sapete perché noi abbiamo vinto? perché mentre noi pensiamo e parliamo dei problemi di Modena, loro sanno solo insultare... È la rabbia di chi sa che dopo 70 anni sta perdendo la pagnotta che ha mangiato sulla pelle degli emiliani e dei modenesi», ha poi replicato Salvini, in diretta Fb, a chi lo ha contestato a Modena.

