Listeria nel salmone affumicato, ritirati tre lotti a marchio Poseidon. «Non consumare il prodotto e restituirlo»

BOLOGNA - Allerta per la possibile presenza di Listeria monocytogenes all'interno di alcune confezioni di salmone affumicato da 150 grammi a marchio Poseidon. Diversi lotti sono stati già ritirati dal produttore. L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Salmone affumicato, quali sono i lotti ritirati a causa della listeria

I lotti interessati sono il numero 22248E-SOLA-1995 con data di scadenza 12/12/2022, il 22248E-SOLA-2092 con scadenza 10/12/2022 e il 22248E-SOLA-2094 con scadenza 12/12/2022. In via cautelativa, l'azienda Sofia Srl produttrice, con sede a Pianoro (BO) raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto d'acquisto.

Listeria, i rischi per la salute

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La gravità dei sintomi va da forme simil influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche e meningiti che possono verificarsi in persone fragili o immunodepresse.

Nei mesi scorsi diversi lotti di prodotti erano stati ritirati per rischio microbiologico legato alla listeria: prosciutto cotto, porchetta, gorgonzola dolce, wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, ma anche mortadella e salame.