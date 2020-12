Il Ministero promuove le “Sale degli abbracci” nelle Rsa: «Il contatto fisico può fare bene agli anziani»

Vanno favorite e realizzate le 'Sale degli abbracci' nelle Rsa: a dirlo è il Ministero della Salute, che in una circolare relativa alle visite dei parenti degli anziani nelle strutture socioassistenziali, specifica che in queste ultime andrebbero realizzate soluzioni tipo la 'Sala degli abbracci', dove un «contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare».

Vanno sviluppate e diffuse, sottolinea la circolare, «buone pratiche nella gestione dei contatti e della rete sociale degli ospiti, sia in presenza che a distanza, e modalità per valutarne l'impatto in termini di efficacia e di sicurezza. Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture».

Devono comunque essere previsti, per le eventuali diverse tipologie di soluzioni individuate, «adeguati protocolli - in particolare, ad esempio, in riferimento alle misure igieniche da rispettare ed ai dispositivi di protezione da indossare - al fine di garantire il contenimento del rischio e la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori».

TEST RAPIDI PER I FAMILIARI La circolare del Ministero relativa alle visite dei parenti prevede anche test antigenici rapidi per i familiari che vogliano visitare i propri congiunti ospiti nelle Rsa. Per «ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato» con test antigenici rapidi ai familiari. Tali test possono essere effettuati direttamente in loco e, con esito negativo, i visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni.

