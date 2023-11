Roma spiata da un satellite della Corea del Nord, immagini visionate da Kim Jong-un. «Foto anche della Casa Bianca»

Roma spiata da un satellite della Corea del Nord. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa statale di Pyongyang, la Kcna. Secondo le fonti, un satellite da ricognizione nordcoreano ha scattato dal 25 novembre ad oggi foto della Casa Bianca e del Pentagono, nonché di Roma.

Le immagini

Secondo la stessa fonte, il satellite della Corea del Nord ha scattato foto anche della base aerea militare statunitense Anderson a Guam, nel Pacifico; della stazione navale Norfolk e del cantiere navale di Newport News in Virginia, avvistando «quattro portaerei nucleari della Marina americana e una portaerei britannica». Il 21 novembre Pyongyang ha lanciato un satellite da ricognizione. In risposta la Corea del Sud ha annunciato una parziale sospensione dell'accordo militare con il Nord, che a sua volta ha affermato che non rispetterà più l'intero accordo e riprenderà le azioni vietate dal documento