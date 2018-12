Sono circa 180 i bus turistici che stanno bloccando da questa mattina piazza Venezia. Autisti e rappresentanti di categoria stanno facendo un sit in a piazza del Campidoglio. «Abbiamo occupato piazza Venezia in maniera pacifica. Non è vero che è bloccata, gli autobus dell'Atac riescono a passare» dice uno dei rappresentanti delle associazioni dei bus turistici. Ma in centro storico è il caos con lunghe code e il traffico in alcuni punti paralizzato. «Chiediamo la sospensione del piano sui bus turistici e l'avvio di un tavolo» ribadiscono le associazioni di categoria. Poco fa è stata bruciata una bandiera del M5S.

Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo. Diverse decine i bus turistici dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza e tutte le strade limitrofe. Una protesta annunciata dalle associazioni di categoria nei giorni scorsi contrari al nuovo regolamento della giunta Raggi che vieterà l'accesso ai bus turistici nel centro storico dal 1 gennaio 2019.«È inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco bus turistici: il centro va subito liberato, sciogliete l'assemblea perchè state paralizzando la città - dice il sindaco di Roma Virginia Raggi parlando ad una delegazioni di rappresentanti dei gestori dei bus turistici - È finito il tempo in cui i bus turistici scorazzano per la città».«Dal 1 gennaio molti di noi saranno disoccupati. Abbiamo già avuto un 10% di cancellazione dei prossimi gruppi organizzati per il 2019 - replica Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Confesercenti che sta partecipando al sit in di protesta contro il nuovo regolamento sui bus turistici - Il problema non investe solo Roma. Perché i grandi tour operatori stanno evitando la “programmazione Italia. L'assessore Meleo e il consigliere Stefano finora non hanno ascoltato le nostre proposte per migliorare il piano bus».Altra giornata nera per la Capitale da tre giorni assediata dalle proteste prima dei conducenti di Ncc, poi dei tassisti e ora dai bus turistici. Lunghe code nel centro storico e traffico a singhiozzo. La protesta è iniziata già questa notte e decine di pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, anche di gruppi limitrofi al centro, sono state convogliate nell'area di piazza Venezia, a causa della presenza di decine di bus turistici fermi sotto al Campidoglio. In questo momento sono chiuse al traffico via dei Cerchi, via del Teatro Marcello direzione piazza Venezia e su via Nazionale il traffico viene deviato su via Panisperna, con l'esclusione dei mezzi di trasporto pubblico.