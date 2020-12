Scopre di essere positivo al Covid, prende la sua pistola e si spara un colpo in testa. È successo la sera di Santo Stefano in una villetta dell'Axa, nel X Municipio. A premere il grilletto un uomo di 84 anni che aveva appena saputo di essere stato contagiato dal coronavirus e voleva farla finita. L'allarme è stato lanciato dalla moglie che era in un'altra stanza ed è corsa in camera da letto dal marito dopo aver sentito un tonfo. L'uomo era a terra in una pozza di sangue e con una ferita alla testa. La donna, convinta che il marito fosse caduto e avesse battuto il capo, ha chiamato il 118 chiedendo un intervento urgente. Quando l'uomo è arrivato all'ospedale Grassi, l'equipe dell'ambulanza ha riferito ai colleghi del pronto soccorso la versione della donna.

Sottoposto ad accertamenti, i medici hanno scoperto che in realtà l'anziano si era sparato sopra l'orecchio sinistro. La Tac ha infatti mostrato schegge di osso e frammenti del proiettile. L'esame ha inoltre confermato la positività al Covid 19 e una polmonite già in corso. Lo staff sanitario è intervenuto per cercare di salvargli la vita. Le condizioni dell'84enne sono disperate.

LE INDAGINI

Sull'episodio indagano gli agenti del X Distretto Lido. Dagli elementi raccolti e dalla testimonianza fornita dalla donna, l'ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella del tentato suicidio. La pistola, regolarmente denunciata e di proprietà dell'anziano, è stata ritrovata sotto il letto dove era finita verosimilmente dopo lo sparo. La moglie non l'aveva vista e per questo era convinta che il marito fosse caduto a terra per un malore, battendo la testa. Una tesi sembrata plausibile anche ai soccorritori del 118 quando sono intervenuti per prelevare il ferito e trasportarlo in ospedale. Secondo la donna, nulla, nelle ore precedenti, aveva fatto presagire a un gesto estremo.

