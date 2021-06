Bomba d'acqua su Roma: strade del centro come fiumi e traffico in tilt

Bomba d'acqua a Roma. Strade come fiumi. La pioggia prevista dalla Protezione civile Lazio è arrivata sotto forma di bomba d'acqua e la città è in tilt. Da oltre mezz'ora un temporale si sta abbattendo tra le strade della Capitale. Anche Montecitorio, in Centro città, è sotto il diluvio. L'acqua cade copiosamente da sopra il tetto e sta riempiendo tutta la piazza. Pericolo anche per i fulmini. Gran parte di Roma Nord è bloccata per allagamenti, con traffico anche su Corso Francia. Anche nel quartiere Prati, vicino al Tribunale di Roma, diverse auto faticano a passare perché i tombini si sono otturati e le strade sono allagate. Alcune vetture sono completamente immerse nell'acqua. E in alcune zone il diluvio ha portato anche la grandine.

Traffico - Luce verde Roma, servizio fornito in collaborazione con ACI che informa in tempo reale sulla mobilità e traffico nel territorio comunale, raccomanda prudenza alla guida e ricorda che la protezione civile ha indicato l'allerta gialla idrogeologica.

Allagamenti in Centro - La pioggia cade anche su palazzo Montecitorio, che si trova sotto un forte diluvio.

Maltelmpo per le prossime 12 ore - Il temporale che si sta abbattendo su Roma era previsto. «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati» sul Lazio per la mattinata di domani e le successive 9-12 ore», così in una nota di ieri la Protezione Civile del Lazio.

Allerta gialla - «Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio - conclude la nota della Protezione Civile del Lazio - ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».

