Roma, esplodono tre buste a Fiumicino e in due case: ferite tre donne

Tre buste sono esplose nelle ultime ore a Roma e Fiumicino, ferendo tre donne. Il primo caso è avvenuto ieri sera nel centro di smistamento Poste di Fiumicino. Le altre due buste, arrivate presso due domicili in zona nuovo Salario e alla Balduina, sono esplose stasera a Roma. Le donne non sono in gravi condizioni. Sugli episodi indagano polizia e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 20:43

