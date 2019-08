Roma, morta a 58 anni Grazia Di Veroli: comunità ebraica in lutto

Roma, prende a schiaffi una infermiera del San Camillo: denunciato un 48enne​

.@Roma si stringe alla comunità ebraica e alla famiglia di Grazia Di Veroli scomparsa a 58 anni. Mancheranno il suo impegno e la sua dedizione nell'insegnamento ai giovani e nella difesa della Memoria. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 27, 2019

Ladiè in lutto per ladi. La donna, consigliera e vicepresidente dell'Associazione nazionale ex deportati di Roma, si è spenta a, stroncata da un male incurabile.Nota soprattutto per l'impegno per diffondere la memoria dell'Olocausto nelle scuole di tutta la provincia di Roma,aveva collaborato con ricerche, scritti e interviste a mostre e convegni, nonché a film (Il servo ungherese di M. Piesco e G. Molteni) e documentari televisivi (Roma 1944. L'eccidio delle Ardeatine). «Se ne va una cara amica - si legge sul sito nella dichiarazione della presidente della Comunità Ebraica di Roma,- una donna che ha dedicato la sua intera esistenza alla difesa della Memoria e a combattere l'antisemitismo e qualsiasi deriva razzista e intollerante. Un impegno costante che non è mai mancato volto ad insegnare e a ricordare alle nuove generazioni le tragedie del nazifascismo».Il cordoglio per la morte diè stato espresso anche da, sindaca di Roma, e da, sindaco di Fiumicino. «Roma si stringe alla comunità ebraica e alla famiglia di Grazia Di Veroli scomparsa a 58 anni. Mancheranno il suo impegno e la sua dedizione nell'insegnamento ai giovani e nella difesa della Memoria», ha twittato. Ancheha espresso la sua commozione per la scomparsa di: «Ha contribuito a diffondere nelle scuole la memoria di quello che è stato un dramma per l'umanità e, per lei, anche la storia della sua famiglia. Fiumicino la ricorda per l'impegno e la dedizione, Grazia credeva molto nel valore della memoria e della conoscenza da trasmettere ai più giovani per sviluppare la consapevolezza di ciò che è stato e l'impegno a che non si ripeta. Una passione di cui abbiamo fatto tesoro, che ci mancherà molto e che siamo tenuti a tramandare».