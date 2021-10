Roma, ponte dell'Industria devastato da un incendio: altissima colonna di fumo. Video Foto

Il ponte dell'Industria, fra Ostiense e Marconi, è stato attaccato in tarda serata da un incendio che ne ha danneggiato una vasta parte: crollati numerosi degli impennaggi. La colonna di fumo è visibile da gran parte di Roma. Il ponte è lungo oltre 130 metri e utilizzano le sue campate anche condotte del gas e cavi dell'elettricità. Nella zona ai piedi di gazometro, molto animata il sabato sera, il traffico è paralizzato. Al momento non si registrano feriti.

Roma, in fiamme il ponte dell'Industria

Sono in azione sei squadre dei vigili del fuoco, che proprio lì hanno il nucleo fluviale. Le fiamme hanno attaccato anche la vegetazione e ricoveri di fortuna. Coinvolta anche una condotta del gas. E' stato inviato anche il nucleo N.B.C.R. di Roma. Al momento sembra che non ci siano persone coinvolte.

Via via che avanzano le fiamme, forse propagatesi dalle sterpaglie delle rive del Tevere, travi metalliche si staccano e cadono nel fiume. I segmenti del "ponte di ferro", inaugurato nel 1863, venne costruito in Inghilterra da una società belga e poi portato e assemblato a Roma.