Incendio all'alba in una palazzina, salvataggio sui tetti dei vigili del fuoco

Dalle ore 6.50 di questa mattina in via Giuseppe Ferrari 12, zona Piazza Mazzini, Roma, si è sviluppato un incendio di appartamento posto al quinto piano. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Roma con supporto di una autoscala.Una persona all interno dell'appartamento è stata tratta in salvo, dai pompieri, nel rogo coinvolto parte del sottotetto. Al momento non ci sono altri feriti. Intervento ancora in corso, la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.