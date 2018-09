Roma, cadono frammenti dalle mura del Passetto di Borgo: area transennata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il patrimonio diresta sotto stretta osservazione: dopo il crollo alla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami oggi si sonodeidalle mura del. Vigili del fuoco al lavoro a Borgo Sant'Angelo, altezza civico 23 davanti al palazzo Rai. Intorno alle 8,25 circa sono caduti in strada alcuni pezzi di tufo.Il Passetto di Borgo è il passaggio pedonale sopraelevato lungo circa 800 m che collega il Vaticano con Castel Sant'Angelo. L'area è stata transennata. Sul posto anche i vigili urbani del I gruppo Prati che hanno disposto una viabilità alternativa chiudendo un tratto di Borgo Sant'Angelo, da via del Campanile a via dell'Erba. Chiesto l'intervento del servizio tecnico Vaticano e della sovrintendenza.