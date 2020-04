Covid-19, a Roma 22 nuovi casi (87 nel Lazio). D'Amato: «Dato più basso da un mese»

Roma si avvicina a crescita zero. I nuovi casi di coronavirus registrati nella Capitale sono appena 22, da tempo non c'era un dato così basso. Se si considerà tutta la provincia si arriva a 68, anche a causa dei 33 positivi dell'Asl Roma 6, che paga il numero dei contagi in due Rsa, a Montecompatri e Rocca di Papa. Dati confortanti anche dalle altre province del Lazio. Il totale regionale è di 87.

Dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: «La percentuale di incremento di nuovi casi ormai è sotto il 2 per cento, la più bassa da un mese a questa parte». I guariti sono 47, un solo decesso. «Adesso bisogna stabilizzare la discesa e mantenere alta l’attenzione sulle case di riposo e le Rsa. Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 377 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. A Rocca di Papa emergono delle criticità nella casa di cura San Raffaele e il sindaco ha chiesto di valutare il commissariamento della struttura. Mentre a Campagnano proseguono i controlli alle strutture socio-assistenziali».

Vediamo più nel dettaglio le varie Asl. Nella città di Roma la 1 registrano 8 nuovi casi positivi. 2350 persone uscite dall’isolamento domiciliare, «Aumenteranno i tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl, dopo Santa Maria della Pietà partirà Largo Rovani». Nell'Asl Roma 2 i nuovi infetti sono 12, mentre si sta per concludere la sorveglianza del Selam Palace. Tamponi drive in a Garbatella e Centocelle. Infine, l'Asl Roma 3: i nuovi casi sono appena 2, mentre le persone che hanno terminato l'isolamento domiciliare sono 2.196.

Venendo alle provincia di Roma, mentre le Asl 4 e 5 si attestano su dati molto bassi, rispettivamente con 6 e 7 nuovi casi, nellla 6 si conferma il problema delle rsa: 33 positivi, in particolare la Rsa di Rocca di Papa presenta criticità: «Situazione fortemente attenzionata; richiesto dal Comune il commissariamento dell’intera struttura». Infine, a Frosinone i nuovi infetti sono 6, ma a Fiuggi sono state scoperte due case di riposo abusive; a Latina 7 nuovi casi, a Viterbo e Rieti 3 per ciascuna provincia.

