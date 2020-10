Coprifuoco Roma, ordinanza Raggi: quattro piazze della movida transennate nei weekend. Multe fino a mille euro

Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro saranno transennate nei weekend, precisamente venerdì e sabato dalle 21 alle 24, per limitare l'afflusso di persone. È quanto prevede la bozza dell’ordinanza per limitare la diffusione del Covid che la sindaca di Roma Virginia Raggi dovrebbe firmare nelle prossime ore.

Si tratta di una delle misure anti-Covid indicate dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in Prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione. Sarà consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Eventuali violazioni del divieto saranno punite con una multa che andrà dai 400 ai 1.000 euro.

Covid Roma, la mappa dei contagi nei quartieri negli ultimi 7 giorni: il virus corre a Primavalle e Torre Angela, frenata all'Eur Sono oltre 2.000 i nuovi positivi al a nell'ultima settimana. Esattamente 2.035, secondo il report della Regione Lazio, che indica la mappa del contagio quartiere per quartiere, entrando anche nello specifico delle aree. Una fotografia a tinte scure, che mette in evidenza una crescita costante zona per zona, municipio per municipio.





