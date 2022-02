Roma, il Colosseo si illumina (24 ore dopo le città europee) con i colori della bandiera dell'Ucraina

Un rettangolo giallo e blu tra gli archi del Colosseo: la bandiera Ucraina illumina stasera, ventiquattrore dopo le grandi città europee (vedi Parigi e Berlino), il monumento simbolo di Roma. Un gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino che viene immortalato e postato sui social da turisti e romani per dire «no alla guerra». Tra i primi a postare le immagini il sindaco Roberto Gualtieri che su Twitter scrive: «Il Colosseo si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino. Roma è impegnata per la pace. Ci vediamo domani tutte e tutti in Piazza del Campidoglio a partire dalle 18, per una fiaccolata di solidarietà e per dire insieme No alla guerra! #stopwar #Nowar».

Il #Colosseo si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino. #Roma è impegnata per la #pace. Ci vediamo domani tutte e tutti in Piazza del Campidoglio a partire dalle 18, per una fiaccolata di solidarietà e per dire insieme NO alla guerra! #stopwar #NOwar pic.twitter.com/8u5rAkzKzN — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 24, 2022

Qualcuno sui social ha però mostrato inizialmente delusione per il risultato. Molti paragonano infatti quel tassello che illumina solo una porzione dell’Anfiteatro Flavio, con i fari che hanno acceso la Porta di Brandeburgo completamente “tinta” di blu e giallo o lo spettacolo suggestivo offerto a Parigi sull’intera facciata dell''Hôtel de Ville. Alla fine, però, prevale la piena solidarietà di Roma al popolo ucraino investito dagli attacchi russi.