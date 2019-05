«Spinto nel fiume», ex carabiniere rischia di annegare: giallo a Montesacro

di Marco De Risi

Un carabiniere in congedo ha rischiato di morire risucchiato dalle acque dell’Aniene. E’ stato salvato da una signora che, mentre curava l’orto, gli ha allungato un ramo in modo che l’uomo lo potesse afferrare e salvarsi. La vicenda si colora di giallo. L’ex carabiniere, sulla sessantina, è stato il primo a chiamare i soccorsi: «Correte sono stato spinto da qualcuno nel fiume e per fortuna una signora mi ha salvato», ha detto il militare, ancora con i vestiti fradici, alla polizia. Il singolare ed inquietante episodio si è verificato verso le 18.La signora che ha un orto lungo il fiume, in via dei Campi Flegrei dopo l’inizio della pista ciclabile, stava raccogliendo l’insalata quando ha visto l’uomo in acqua. «Ero nel mio terreno - racconta la donna con un cesto sotto il braccio - quando ho sentito gridare aiuto. Ho alzato lo sguardo ed ho visto un individuo che veniva portato via dalla corrente. Non so nemmeno io come ho fatto, ma ho preso un ramo e l’ho gettato nel fiume. Sono stata fortunata, l’uomo in acqua ha afferrato il ramo ed è riuscito a stare a galla, non era più in balia della corrente che in questo punto è molto rapida. Poi è riuscito a risalire sull’argine».Lex carabiniere ha percorso alcune decine di metri per uscire dalla vegetazione che costeggia il fiume ed è stato ospitato all’interno di un’area cani, dove si è seduto su una panchina. Pochi minuti dopo è arrivata una volante della polizia e un’ambulanza. L’uomo, senza mezzi termini, ha raccontato di essere stato spinto dall’altro lato del fiume. Era in macchina - ha spiegato - e si è fermato, poco dopo piazza Conca d’Oro. «Ho raggiunto il greto - ha raccontato il militare - per una necessità fisiologica. Ma a un certo punto sono stato spinto in acqua».Gli agenti hanno verbalizzato il racconto del carabiniere in congedo. L'uomo non sarebbe pratico del quartiere. Agli agenti ha spiegato che non si ricorda tutte le strade che ha fatto. Ha raccontato che si sarebbe dovuto vedere con un amico poco distante. Un incontro che, però, non c’è mai stato. Sono gli agenti del commissariato Fidene Serpentara a indagare.