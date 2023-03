Roccella: «Maternità surrogata è un mercato di bambini». Poi lo scontro con Lucia Annunziata a Mezz'ora in più

La ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Eugenia Roccella a Mezz'ora in Più su Rai3 spara a zero sulla maternità surrogata. «Andrebbe spiegato meglio il concetto di maternità surrogata, che apre ad un mercato di bambini. Ci sono fiere internazionali, una l'hanno provata a fare anche a Milano. Ma in Italia è vietata non solo la maternità surrogata ma anche la sua propaganda», spiega.

Roccella: «Maternità surrogata è mercificazione del corpo delle donne»

«Una maternità surrogata - continua - costa circa 100mila euro e alle donne arrivano circa 15-20mila euro. Con l'adozione noi rimediamo ad un danno, con la maternità surrogata invece ne programmiamo uno». «Noi stiamo tornando indietro, non andando avanti - conclude la ministra -. Stiamo arrivando a forme di mercificazione e schiavitù del corpo femminile. Questo non è un fronte del progresso. Da una parte si comprano gli ovociti, dai depliant, dai cataloghi, da donne belle, alte, di una determinata religione e con un altro quoziente intellettivo. Dall'altra invece ci sono le donne che prestano l'utero con caratteristiche molto diverse».

Lo scontro con la Annunziata

Intanto in studio gli animi si scaldano con la conduttrice Lucia Annunziata che chiede più volte spiegazioni su quanto avvenuto in Senato, ossia lo stop in Commissione al certificato di filiazione Ue, parlando di approccio ideologico («voi pensate che ci siano solo madre e padre»). La ministra tira dritto: «Il tempo manterrà queste caratteristiche dell'umanità e dell'umanesimo», parole che vedono inalberarsi la giornalista: «Chi sgarra dall'idea che la famiglia è solo mamma e papà sgarra dall'umanesimo?», chiede all'esponente del governo. «La politica - replica Roccella - serve a dare una visione per il futuro, è la politica che deve decidere se la maternità è una cosa da mercato, dobbiamo dare delle soluzioni, una visione per il futuro». «Voi avete la responsabilità di farle quelle leggi, ca...», si lascia sfuggire la conduttrice, che poi più volte si scusa per il termine usato, con la stessa ministra e con i telespettatori.