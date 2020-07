Il virologo Burioni rompe il silenzio: «Il virus ha aumentato l'impazzimento generale»

«Molti scienziati hanno sbagliato nei primi mesi dell'epidemia da coronavirus, e anche io sbagliavo quando sostenevo che l'arrivo di un virus pericoloso in assenza di un vaccino efficace avrebbe spento definitivamente la follia antiscientifica degli antivaccinisti, riportando in evidenza l'importanza delle vaccinazioni nel proteggerci dalle malattie. Ebbene, al contrario di quello che speravo, questa pandemia invece di rendere le persone più sagge, ha purtroppo aumentato l'impazzimento generale». Il virologo Roberto Burioni irompe il silenzio e torna in silenzio con un articolo su 'MedicalFacts', il sito di informazione e divulgazione scientifico da lui fondato in cui parla del fenomeno dei 'Covid party' negli Stati Uniti.

«Vi ricordate i “varicella party” degli antivaccinisti? Ora si sta facendo di peggio. In Alabama alcuni studenti hanno messo in piedi una gara davvero originale: hanno organizzato una festa, hanno invitato persone con Covid-19, ognuno ha messo una posta e chi riesce a infettarsi vince tutto il denaro. So cosa state pensando: è impossibile, ed è la stessa cosa che ho pensato io. Invece è vero. Mi raccomando, non seguite questo esempio». È il suggerimento che arriva dal virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni. Il ricercatore racconta questo fenomeno in un articolo pubblicato sul sito 'MedicalFacts' da lui fondato. «L'infezione è pericolosa (per tutti) e rimane sacrosanto il principio che io vi ripeto da anni: con la salute non si scherza. Fate di tutto per non contrarre questa pericolosa malattia. Potreste fare del male a voi, ai vostri cari e alle altre persone, soprattutto quelle più deboli», conclude Burioni.



Ultimo aggiornamento: 14:01

