Rita Dalla Chiesa attacca Saviano: «Muore un carabiniere e parla di migranti. Toglietegli la scorta»

di Loris Alba

Per voi che mi state attaccando... questo è il post di ⁦@robertosaviano⁩ Parla di orrido strumento politico contro i migranti. Di delinquenti politici, di crimini commessi....Proprio oggi che l’Italia piange un Carabiniere assassinato. SOLO QUESTO DOVEVA DIRE! pic.twitter.com/XAEsLqew6j — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 26, 2019

Toglietegli la scorta. Quelli che lo seguono sui suoi red carpet televisivi,e altro,... sono uomini esattamente come lo era il Vice Brigadiere ucciso a Roma. E questi uomini, dopo quello che ha detto, dovrebbero ribellarsi e farlo finalmente girare da solo. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 26, 2019

Nella convulsa mattinata di venerdì, dopo l'assassinio del Vice Brigadieresui social e sulle agenzie, era possibile leggere migliaia di reazioni, di politici, giornalisti e semplici cittadini. Tra i post più commentati e che hanno accesso una qualche polemica, c'era anche quello diche ha attirato l'attenzione di, figlia del Generale dei Carabinieri Carlo Ablerto ucciso dalla Mafia nel 1982. La Dalla Chiesa accusa lo scrittore di polemizzare con la politica, dimenticandosi di parlare della vittima dell'omicidio, un carabiniere di appena 35 anni.Un post, quello dello scrittore napoletano, che ha quindi mandato su tutte le furie, che ha accusato proprio Saviano di essere il primo a strumentalizzare una tragedia per attaccare i suoi "avversari" politiciI commenti non si sono fatti attendere, con qualcuno che dava ragione alla giornalista e qualcun altro che l'attacava. La Dalla Chiesa, riportando quanto scritto da Saviano, su Instagram ha aggiunto: «Questo ha scritto Saviano nel suo post. A me sembra, in forma buonista, una forma di strumentalizzazione pesante. Poi dite quello che volete. Con la vostra coscienza ci dovete fare i conti voi, non io. Auguratevi di non avere mai bisogno di un Carabiniere o un Poliziotto. Con quello che vi giocate per un cellulare, un ristorante o un paio di gambe che sembrano würstel al mare, loro cercano di far vivere nella dignità’ le loro famiglie. Non una parola sul Vice Brigadiere ucciso. Tenetevi Saviano, i salotti radical chic, e mettete in frigo quel minimo di cervello che avete e che vi impedisce di accettare un confronto con chi non la pensa come voi».Infine, la richiesta agli uomini della scorta di Saviano a ribellarsi: «Gli uomini della sua scorta dovrebbero ribellarsi, dopo quello che ha detto, e lasciarlo solo. E adesso attaccatemi pure. Non me ne importa niente».