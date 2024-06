Europee, il voto nelle regioni: FdI ne conquista 11 (e 4 circoscrizioni su 5), il Pd 6 e Forza Italia 2

I risultati delle Elezioni Europee 2024, ancora in evoluzione e non definitivi, stanno disegnando un panorama politico italiano caratterizzato da significative variazioni nelle preferenze elettorali tra le diverse circoscrizioni. Le proiezioni evidenziano una chiara predominanza di Fratelli d'Italia a livello nazionale, che è primo partito in tutte le circoscrizioni fatta eccezione soltanto per quella dell'Italia Meridionale (dove vince il Pd). Ecco un'analisi del voto sulla base delle diverse circoscrizioni.

Le differenze nelle circoscrizioni

Dal Nord al Centro, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito del paese con percentuali che superano il 30%. Anche nelle isole è primo partito, seppur con un dato più basso, mentre nell'Italia Meridionale si trova al secondo posto sotto al Pd. Il Partito Democratico mantiene una posizione forte, specialmente al Centro-Sud e nell'Italia Nord Orientale, mentre la Lega e Forza Italia mostrano una presenza variabile. Il partito di Matteo Salvini si dimostra più forte al Nord, mentre FI esplode nelle Isole, dove è il secondo partito più votato (20,7%) sotto a FdI. Il Movimento 5 Stelle continua a essere un attore rilevante nel Mezzogiorno e sulle isole, mentre nel resto della Penisola è in netto calo. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra si è attestata in maniera piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale, ottenendo un ottimo risultato.

Il voto nelle regioni

Fratelli d'Italia risulta primo in undici regioni (Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise e Sardegna), Forza Italia in due (Calabria e Sicilia), il Pd in sei, di cui cinque che andranno al voto per le regionali fra la fine di quest'anno e il 2025 (Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Campania).

Circoscrizione Italia Nord Occidentale

In questa circoscrizione, Fratelli d'Italia si afferma come la forza politica dominante con il 31,2% dei voti. Il Partito Democratico segue al 23,1%, mantenendo una presenza solida. La Lega si attesta all'11,3%, seguita da Forza Italia al 9,2%. Il Movimento 5 Stelle raccoglie il 7,7%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 7,1%. Questo scenario mostra una chiara prevalenza del centrodestra, con Fratelli d'Italia in testa e una discreta frammentazione del voto tra le altre forze politiche.

Circoscrizione Italia Nord Orientale

Anche in questa circoscrizione, Fratelli d'Italia si conferma al primo posto con il 32% dei consensi, seguito dal Partito Democratico con un significativo 26,7%. La Lega, un tempo dominante nel Nord Est, raccoglie ora il 9,6%, mentre Forza Italia ottiene il 6,9%. Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6,6%, poco sopra il Movimento 5 Stelle che si ferma al 6,2%. Qui, l'elettorato sembra premiare in particolare le due principali forze politiche di centrodestra e centrosinistra, con una minore frammentazione rispetto al Nord Ovest.

Circoscrizione Italia Centrale

Nel Centro Italia, Fratelli d'Italia continua la sua avanzata con il 31,9% dei voti, seguita dal Partito Democratico al 26,2%. Il Movimento 5 Stelle recupera terreno con il 10,4%, posizionandosi al terzo posto. Alleanza Verdi e Sinistra raccoglie il 7,2%, mentre la Lega e Forza Italia ottengono rispettivamente il 6,7% e il 6,1%. La presenza di Fratelli d'Italia come primo partito è marcata, ma il Partito Democratico mantiene una base solida.

Circoscrizione Italia Meridionale

Il sud Italia presenta una dinamica diversa, con il Partito Democratico al primo posto con il 26,5%, seguito da Fratelli d'Italia con il 23,3%. Il Movimento 5 Stelle mostra una buona performance con il 17,3%, mentre Forza Italia si posiziona al 9,2%. La Lega e Alleanza Verdi e Sinistra sono entrambi al 5,7%. Qui, l'elettorato sembra più propenso a sostenere le forze tradizionali di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, con una minore incidenza delle forze di destra.

Circoscrizione Italia Insulare

Nelle isole, Fratelli d'Italia ottiene il 21,7%, seguito da vicino da Forza Italia con il 20,7%. Il Partito Democratico si attesta al 17,1% e il Movimento 5 Stelle al 15,2%. Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 7%, mentre la Lega ottiene il 6,8%. Questa circoscrizione mostra un equilibrio tra le principali forze politiche, con un notevole supporto per Forza Italia, che in altre regioni ha ottenuto risultati più modesti.

I risultati

Fratelli d’Italia 31,33

Partito democratico 22,93

Lega 11,97

Forza Italia 9,39

Movimento 5 stelle 6,76

Alleanza Verdi Sinistra 7,1

Fratelli d’Italia 32

Partito democratico 26,7

Lega 9,6

Forza Italia 6,9

Alleanza Verdi Sinistra 6,6

Movimento 5 stelle 6,2

Fratelli d’Italia 31,9

Partito democratico 26,2

Movimento 5 stelle 10,4

Alleanza Verdi e sinistra 7,2

Lega 6,7

Forza Italia 6,1

Partito democratico 26,5

Fratelli d’Italia 23,3

Movimento 5 stelle 17,3

Forza Italia 9,2

Lega 5,7

Alleanza Verdi Sinistra 5,7

Fratelli d’Italia 21,7

Forza Italia 20,7

Partito democratico 17,1

Movimento 5 stelle 15,2

Alleanza Verdi Sinistra 7

Lega 6,8