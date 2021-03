Alla fine sono sempre i numeri a parlare. Il 70% ha rinunciato a pranzi e cene in casa di parenti e amici e quasi nove italiani su dieci (86%) hanno detto addio a bar, ristoranti, pizzerie evitando di andare fuori per colazione, pranzo o cena a causa dell'emergenza Covid. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Istat in merito al comportamento dei cittadini durante la seconda ondata epidemica. Un auto isolamento a tavola che,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati