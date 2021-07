Patente scaduta o in scadenza? Prorogata la validità fino al 31 marzo 2022

Prorogata fino al 31 marzo 2022 la validità delle patenti in scadenza o già scadute. La decisione dello slittamento è una conseguenza del rinnovo dello stato d’emergenza per la pandemia Covid-19 fino al termine dell’anno in corso. A stabilire la nuova proroga è stata la circolare del 24 luglio 2021 pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che stabilisce che la proroga si applicherà anche alle patenti in scadenza fino alla fine dell’anno. Questi documenti di guida dovranno in ogni caso essere rinnovati entro 90 giorni dal 31 dicembre 2021. Di seguito a questa decisione, sono stati modificati i termini di validità di alcune disposizioni emanate nel corso degli ultimi 18 mesi. Nello specifico, viene stabilito che per guidare nel nostro Paese tutte le patenti ottenute in Italia con validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021 sono prorogate al 31 marzo 2022, 90 giorni dopo la cessazione dello stato d’emergenza (il 31 dicembre 2021). Ma non solo: la nuova regola è valida anche per le patenti in scadenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, mentre per i documenti di guida scaduti nel mese di giugno viene invece confermata la validità fino ai 10 mesi successivi. Non solo patenti scadute o in scadenza, slittano anche gli esami di guida, fogli rosa e revisioni dei veicoli. Per chi deve conseguire l’esame di teoria per la patente, in caso di domanda presentata nel 2020, la prova potrà essere svolta entro il 31 dicembre 2021, mentre per chi ha presentato o presenterà domanda dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, la scadenza per lo svolgimento della prova è pari ad un anno. Riguardo il foglio rosa, per i documenti in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 si applica la proroga al 31 marzo 2022. Per il foglio rosa,invece, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 si applica la proroga al 31 marzo 2022.