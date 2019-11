Pizza e WhatsApp: «Così i dipendenti Ama evitano il lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dipendenti dell'Ama pagati per raccogliere i rifiuti, che invece durante l'orario di lavoro se ne vanno al bar, a fare la spesa, a duplicare le chiavi di casa in ferramenta o flirtano con le colleghe. In poche parole, a farsi gli affari propri. Nuova incursione de Le Iene nella mala gestione dell'Ama: e dopo aver denunciato la mancata raccolta dei furgoncini adibiti alle Und (le utenze non domestiche) di una controllata della municipalizzata (la Roma Multiservizi) e il mischiare rifiuti differenziati e non nello stesso bilico, ecco...