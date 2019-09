Olive farcite della Coop, scatta il richiamo: è allerta allergie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Richiamati dal mercato alcuni barattoli in circolazione contenenti olive farcite in Olio girasole a marchio Coop . Il motivo è la possibile presenza di solfiti non dichiarati in etichetta che potrebbero causare complicazioni ai consumatori allergici. Il richiamo fa riferimento al lotto di produzione LJ 197, in scadenza a luglio 2021, e i barattoli richiamari sono quelli contenenti 280 g di prodotto (180 sgocciolato).Coop fa sapere che le olive farcite richiamate sono state messe in vendita in diversi supermercati, tranne che in Liguria, Piemonte e quasi tutta la Lombardia. Le olive interessate dal provvedimento sono state prodotte per Coop da Inpa Spa, nello stabilimento di via Ciambellana 2, a S. Ansano Vinci, in provincia di Firenze.