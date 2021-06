Matrimoni, si riparte dal 15 giugno: al via i banchetti nuziali

Ormai ci si può di nuovo sposare e festeggiare il giorno più importante assieme ad amici e parenti: dal 15 giugno sono finalmente riammessi pranzi o cene nuziali. Le Regioni che già sono divenute bianche possono autorizzare i banchetti.

Per partecipare al banchetto sarà necessario esibire il Green pass (anche in zona bianca) oppure l'autocertificazione che attesti di essere vaccinati (anche una sola dose), di avere avuto il Covid ed essere guariti, di aver effettuato un tampone (molecolare o rapido) recante esito con negativo entro le 48 ore che precedono l'evento. Inoltre sarà misurata la temperatura all'ingresso nei locali che ospiteranno i ricevimenti. I tavoli dovranno essere posizionati per garantire il distanziamento sociale, ci dovranno essere percorsi dedicati all'interno della sala per l'ingresso e l'uscita degli ospiti. Il numero degli invitati è da consegnare due settimane prima della cerimonia e la lunghezza della lista dipenderà dalla capienza del ristorante e dai ricambi d'aria. Se i festeggiamenti si svolgeranno in un ambiente al chiuso la distanza tra i tavoli dovrà essere di un metro. Per quanto concerne i buffet il cibo dovrà essere somministrato dal personale incaricato.

Tuttavia ci sono ancora una serie di dubbi che investono la categoria, per questo la Federmep, la federazione che rappresenta imprese e liberi professionisti del settore matrimoni ed eventi privati, ha organizzato un incontro online che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi (31 maggio) e che sarà aperto dall'intervento del presidente della Conferenza della Regioni, Massimiliano Fedriga. «Lo scopo dell'iniziativa - spiegano i vertici di Federmep - è quello di cercare di fare chiarezza illustrando nel dettaglio le linee guida per la ripresa delle attività ed evidenziare i dubbi e le perplessità sull'interpretazione delle norme introdotte con gli ultimi provvedimenti. L'incontro, intitolato "Matrimoni, è vera ripartenza?", si terrà alle 18 sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta sui canali social di Federmep.