Restrizioni Covid, il sottosegretario alla Salute: «Fine probabile il 15 giugno», verso un'estate “libera”

Restrizioni in Italia, cosa succede? «Se la situazione continuerà a migliorare è ragionevole pensare che le proroghe al 15 giugno delle restrizioni anti Covid possano arrivare a una fine. Credo che ci siano le condizioni per dire che siamo di fronte alla possibilità di arrivare a un'estate senza restrizioni». È la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa in visita a Genova.

«Il Governo ha deciso il criterio della gradualità sia nell'introduzione sia nell'allentamento delle misure restrittive, abbiamo deciso la proroga fino al 15 giugno per alcune situazioni», ribadisce.

