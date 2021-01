Un papà è morto all'improvviso a casa, dopo che si era fatto dimettere dal pronto soccorso per timore di contrarre il virus «mentre aspettava in un reparto Covid», ha raccontato la sua compagna. David Warner, 27 anni, di Guildford, Surrey, soffriva di dolori al petto quando è stato ricoverato in un ospedale nel sud-est all'inizio di questo mese ed è stato sottoposto al test per il coronavirus. Mentre aspettava i risultati, Warner è stato messo in un reparto per curare pazienti Covid, portandolo così a dimettersi per paura che avrebbe preso il virus e «lo avrebbe trasmesso alla nostra famiglia», ha detto al “The Sun” la sua partner Vicky Jones, 21 anni.

Father who went to A&E but discharged himself over fears he could catch Covid there died at home later, partner reveals https://t.co/j0a2FniIPi — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 21, 2021

Pochi giorni dopo essere tornato a casa David, padre di due figli, è stato trovato morto nel suo soggiorno dalla ragazza. «E' tornato a casa perché aveva un bambino di sei mesi e preferiva correre il rischio nonostante i dolori al petto piuttosto che rischiare di infettare la nostra bimba». Il test del coronavirus di Warner in seguito è risultato negativo: «E' assurdo, un insulto alla vita», il commento della Jones, che ha poi sottolineato come il suo partner avesse trascorso i suoi ultimi momenti a prendersi cura della figlia.

La famiglia di David ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il suo funerale. «Tutti quelli che conoscevano David sanno che lui aiutava tutti e non voleva nulla in cambio. Ha sempre pensato alle sue due bellissime figlie, dicendo sempre come fossero il suo scopo nella vita».

