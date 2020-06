Migranti, 9.500 domande di regolarizzazione in quattro giorni. Possibile presentarle fino al 15 luglio

Oltre novemila domande regolarizzazione in quattro giorni. I dati sui primi 4 giorni del processo di regolarizzazione dei migranti - si apprende - indicano che circa 9.500 domande sono già state inviate o in corso di presentazione. Le procedure, iniziate l'1 giugno, sono gestite dallo Sportello unico per l'immigrazione delle prefetture e dalle questure. Il video tutorial che spiega le procedure di emersione sul sito del ministero dell'Interno è stato visualizzato più di 60 mila volte. Sarà possibile presentare le domande fino al 15 luglio. I dati verranno comunicati dal Viminale in due tappe intermedie: il 15 giugno e l'1 luglio.

Ultimo aggiornamento: 20:50

