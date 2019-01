Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni.



Conte. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con al fianco il vice premier Luigi Di Maio alla sua destra e l'altro vice premier Matteo Salvini alla sua sinistra dopo l'ok al decreto. «È un progetto che riguarda cinque milioni di persone che si trovano in povertà e un milione di persone che potranno andare nel triennio in anticipo in pensione», aggiunge il premier.

Tornano le «slide» a Palazzo Chigi, per illustrare il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Il premier conduce una conferenza stampa nella Sala dei galeoni. Alle spalle dei tre campeggiano bandiere tricolori e dell'Unione europea. Di Maio illustra il reddito di cittadinanza, misura simbolo per il M5s, e Salvini 'quota 100' sulle pensioni. Slide con scritte blu su fondo bianco servono a spiegare nel dettaglio le misure.



Salvini. «Sono felice. Tanto impegno ma ci siamo: dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva: diritto alla pensione per un milione di italiani contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che non deve scappare all'estero», afferma Salvini. «Soldi veri: 22 miliardi di euro». Tanto vale il decretone, secondo quanto dice il vicepremier. Ci sarà «subito la liquidazione per il settore pubblico, 30 mila euro cash», precisa ancora Salvini. Con quota 100 ribadisce «non c'è nessuna penalizzazione e nessun taglio, sarà una libertà di scelta». «Più di così, in sette mesi non era facile fare», aggiunge.



«È un passaggio storico e ovviamente essendo una possibilità di scelta su quota 100 abbiamo fatto stime: se ci saranno meno persone che per loro ragionamenti, faranno domanda, i soldi che avanzeranno saranno reinvestiti in taglio delle tasse, se ci saranno possibilità maggiori i soldi ci sono. Posso garantirlo. Non ci sarà un avente diritto che si sentirà negare il diritto alla pensione», aggiunge Salvini.



Di Maio. «In sette mesi abbiamo realizzato le misure centrali del contratto di governo: reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Adesso abbiamo la dimostrazione con i fatti che tutti gli altri punti del contratto si possano realizzare. A chi diceva fosse fantascientifico dico che la migliore risposta è questa», sottolinea Di Maio.



«Le coperture c'erano e a tutti quelli che hanno detto che non si poteva fare dico che in 7 mesi lo abbiamo fatto segnando un giorno storico. In poco più di 20 minuti il Consiglio dei ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare State in Italia che aiuta le persone in difficoltà e le mette al centro di una rivoluzione del mondo del lavoro», aggiunge il vicepremier. «Qui sono coinvolti quei cittadini e le persone che per anni sono state ignorate. Persone che i governi precedenti hanno spremuto come un limone e ora sono di nuovo al centro», continua.

Nel reddito di cittadinanza ci «sono norme anti-divano, che sono le norme su cui si fonda tutto il programma e che non consente a nessuno di poter abusare del reddito», afferma il vicepremier illustrando lo schema delle offerte di lavoro, con la prima offerta, nel primo anno, inclusa in 100 km rispetto alla residenza. «Non converrà rifiutare la prima domanda, perché dalla seconda l'offerta è più lontana, e la terza è in tutta Italia». La platea di chi percepirà il reddito di cittadinanza sarà «per il 50% al Sud e per il 50% al centro-Nord», aggiunge Di Maio.

È escluso dal reddito di cittadinanza chi non sottoscrive il Patto per il Lavoro e per l'inclusione sociale, chi non partecipa alle iniziative formative o non presenta una giustificazione, chi non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni, chi rifiuta la terza offerta congrua, chi non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio reddito, chi fornisce dati falsi, e in tal caso si rischiano da 3 a 6 anni di carcere

vicepremier che sottolinea:

Chi entra nel programma avrà un faro ulteriore su di sé, con verifiche che porteranno avanti i

centri per l'impiego, i navigator, le agenzie per il lavoro private. Attraverso queste verifiche saremo capaci di capire chi fa il furbo anche se credo che la stragrande maggioranza delle persone in difficoltà in Italia sono corrette e oneste

«Un'impresa che assume chi prende il reddito di cittadinanza arriva fino a 18 mesi di sgravi fiscali. Se chi prende il reddito decide di aprire un'azienda riconosciamo fino a 16 mesi di assegno per avviarla. Perché questa misura serve anche a stimolare l'autoimpiego e ad abbassare il costo del lavoro, su cui c'è tanto da fare», prosegue il vicepremier.

», aggiunge il».«Su questo siamo in sintonia, questo governo non ha mai inteso la fiducia come un gesto di prepotenza o un'esibizione muscolare nei confronti del Parlamento. Confidiamo che dei provvedimenti siano migliorati, qualche volta siamo ricorsi alla fiducia ma laddove era veramente necessario. Non intendiamo affatto la fiducia come uno strumento da esibire per dare uno schiaffo al Parlamento», afferma Conte.