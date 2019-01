Pensioni, reddito: oggi vertice e Cdm, ultimo braccio di ferro Salvini-Di Maio. Statali, anticipo dalle banche sul Tfr

Al via a Palazzo Chigi, il vertice di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone che conterrà reddito di cittadinanza e pensioni. Non è escluso che si possa parlare anche del prossimo Commissario Inps e della presidenza Consob.



Alla riunione partecipano anche il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro e il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Alle 16, invece, si riunirà il Consiglio dei ministri.

