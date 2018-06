Governo, Di Maio: «Reddito di cittadinanza al più presto»

«Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza. Saranno i due provvedimenti che porterò al più presto all'esame del Parlamento». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a margine del comizio a Marina di Ragusa a sostegno della candidatura a sindaco di Ragusa di Antonio Tringali.

«Credo che per ripagare tutto il consenso che abbiamo avuto nel Sud, era d'obbligo pretendere il ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro per dare risposte immediate ai cittadini», ha aggiunto.

