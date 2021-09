Reddito di cittadinanza, è lite: Meloni: «Metadone di Stato». Orlando: «Contrasto a povertà, ma va ripensato»

Bombe sul reddito di cittadinanza che la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni definisce «metadone di Stato». L'occasione è il forum Ambrosetti dove ogni anno a Cernobbio converge il gotha dell'imprendoria e dell'industria. Contro la legge identitaria del Movimento 5 stelle si è mossa una coppia trasversale ma collaudatissima negli attacchi ai pentastellati: Matteo Renzi e Matteo Salvini. Il primo propone un referendum per abrogare i primi tredici articoli della legge che ha istituito il cosiddetto «reddito di cittadinanza» nel marzo 2019 (piccolo non trascurabile dettaglio: il referendum non sarebbe imminente: si parla del 2024 visto che la legge sulle consultazioni referendarie dice che «non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due camere»).

Il segretario della Lega Salvini oggi a Cernobbio ha dichiarato che apporrà la prima firma su una proposta di legge finanziaria per eliminare il reddito di cittadinanza: «Sono 8 miliardi di euro mal spesi che devono tornare nel settore produttivo per creare lavoro vero e non assistenza». La gamma di critiche al sussidio ideato dai Cinque Stelle, parente alla lontana del Reddito di inclusione istituito dal governo Gentiloni, si fanno più sferzanti dalle parti di Giorgia Meloni che paragona il Rdc al metadone: assistenza pura che non risolve un problema di occupabilità.

In realtà, tutti i partiti, nessuno escluso (persino tra I Cinquestelle) ci si pone da tempo il problema di come cambiare la misura, di come farla evolvere perché sia più rispondente alle necessità del mercato del lavoro, alla domanda e all' offerta di lavoro. Perciò oggi è scontro politico sul Rdc. E infatti è Giuseppe Conte, il presidente del M5S, a intestarsi il percorso di riforma del sussidio. Dice che è comunque una misura efficace e che va migliorato ma non abolito. Ecco cosa ha detto Conte a Cernobbio: «C'è chi propone l'abolizione del reddito di cittadinanza. Una polemica sterile: è una misura di necessità, non possiamo tornare indietro. Ragioniamo per miglirorarne ancora più l'efficacia».

Il ministro del lavoro Andrea Orlando è intervenuto anche lui a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio, dicendo che è giusto modificarlo ma non abolirlo: «Io credo che ci siano delle modifiche da fare, ma credo che sarebbe un passo indietro per il nostro Paese se tornasse ad essere tra i pochi paesi che non ha uno strumento di contrasto alla povertà». «Chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà», ha detto Orlando in relazione a quel che ha detto Meloni.