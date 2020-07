Recovery Fund, riunione a 7. Michel propone tagli ai sussidi

Dopo una serie di riunioni ristrette tra i leader europei sono ripresi i lavori in plenaria del vertice Ue che deve decidere sul piano per la ripresa da 750 miliardi e il bilancio Ue 2021-2027. Sul tavolo del summit, nel tentativo di sbloccare i negoziati, il presidente del Consiglio Charles Michel ha messo una nuova proposta di compromesso che prevede tra l'altro una riduzione di circa 50 miliardi delle sovvenzioni a fondo perduto, che scenderebbero così da 500 a 450 miliardi. Inoltre si propone di dare 'rebates' più alti, di approvare una chiave di distribuzione modificata dei finanziamenti europei (60% dei fondi distribuiti in base a Pil e disoccupazione degli ultimi 5 anni, e il 40% in base al calo della crescita solo dell'ultimo anno) e l'introduzione di un 'freno di emergenzà sulla governance, con la possibilità per i Paesi di bloccare l'esborso dei fondi e chiedere l'intervento del Consiglio. Nel piano viene rafforzata di 15 miliardi la parte sostanziale della Resilience Recovery Facility (che prevede allocazioni dirette ai Paesi), che aumenta (da 310 miliardi a 325). Il taglio riguarda invece la parte dei 190 miliardi di trasferimenti suddivisi tra vari programmi. L'ammontare totale del Recovery Fund resta a 750mld, con un nuovo equilibrio: 450mld di sussidi e 300mld di prestiti.

L'Italia però continua a difendere la centralità del ruolo della Commissione europea.

Intanto il premier bulgaro Bojko Borisov, al suo arrivo al Consiglio, ha detto che «sul tema delle sovvenzioni e prestiti e nel loro bilanciamento credo che si possa trovare un compromesso, e penso che siamo vicini a trovare una soluzione che funzioni». Ed anche dal premier olandese Mark Rutte è giunta un'apertura a una soluzione diversa dal voto all'unanimità. «Ci sono anche altri modi» per esercitare il controllo sulla gestione dei fondi Ue. «Il principio è che, specialmente quando si parla di sussidi, occorre sapere in modo anche più rigoroso

RIUNIONE RISTRETTA

In mattinata si è svolto un vertice ristretto tra Italia, Germania, Francia, Spagna e Olanda, con i presidenti del Consiglio e della Commissione europea, che ha preceduto l'inizio della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. La riunione plenaria dei leader dei ventisette è terminata poco dopo le 11, in apertura della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Al tavolo, la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, Il premier italiano Giuseppe Conte, il premier spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro olandese Mark Rutte. Con loro il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen. Il vertice ristretto serve a cercare di avvicinare le posizioni in vista della ripresa del negoziato dopo che la giornata di ieri si è chiusa con una «fumata nera», come ha spiegato stanotte Conte.

Momento di preparazione della sessione plenaria qui a Bruxelles. Il negoziato prosegue. #EuCo pic.twitter.com/XehExAbzd9 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 18, 2020

«Momento di preparazione della sessione plenaria qui a Bruxelles. Il negoziato prosegue». Lo scrive su Twitter premier Giuseppe Conte, pubblicando una foto che lo ritrae nella sala del Consiglio europeo, intento a parlare con Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ursula Von Der Leyen, Mark Rutte, Charles Michel, per provare a sbloccare il negoziato sul Recovery fund. Fondi Ue, attacco frontale all'Italia. E Merkel cerca la mediazione IL VERTICE

Non è arrivata alcuna nuova proposta nella notte, nonostante il fallimento delle discussioni di ieri, al vertice dei leader Ue sul Recovery Fund e Bilancio 2021-2027. Tra i capi di Stato e di governo dell'Ue riuniti per cercare un accordo sul Recovery Plan e sull'Mff 2021-27 «in molti interventi il clima è quello della consapevolezza che dobbiamo assolutamente raggiungere un risultato. Purtroppo oggi è fumata nera, ma c'è ancora da lavorare domani», ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel nella notte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo, a Bruxelles. Per Conte, «la Germania ha avuto un grande ruolo. Nel dibattito interno tedesco c'era molta contrarietà» a uno strumento fondato sul debito come il Recovery Plan. «La leadership di Angela Merkel - ricorda - ha avuto un grande ruolo per orientare il suo Paese verso questa soluzione. E Germania e Francia hanno proposto per primi, ufficialmente, i 500 mld di sussidi. La Germania sta giocando un ruolo importante, ma adesso abbiamo ancora dei dettagli sui quali metterci d'accordo», conclude.

RUTTE: UNANIMITA' E' UN MODO

Sul tema della verifica dei piani nazionali di riforme, per accedere alle risorse del Recovery Fund con un voto all'unanimità al Consiglio, il premier olandese Mark Rutte, in un'intervista al termine dei lavori stanotte, ha chiarito che per il momento «la parte tecnica resta aperta, perché è incredibilmente complicata, ma deve essere organizzata nel modo più stringente possibile». Il voto all'unanimità, spiega «è un modo per farlo. Ma ce ne sono anche altri. Il principio è che specialmente quando si parla di sussidi occorre sapere in modo anche più rigoroso se le riforme si fanno. E questa è la mia priorità»

