Sicurezza, Gabrielli: calo dei reati, uno su tre commesso da stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende la parola Franco Gabrielli . «I dati sulla criminalità sono incontrovertibili, da 10 anni c'è un trend in calo complessivo dei reati . Ma c'è anche, negli ultimi anni, un aumento degli stranieri coinvolti tra arrestati e denunciati, questo è inequivoco». Lo ha detto il capo della polizia intervenendo al Festival delle città in corso di svolgimento a Roma. Gabrielli ha sottolineato che «nel 2016, su 893 mila persone denunciate e arrestate, avevamo il 29,2% degli stranieri coinvolti; nel 2017 la percentuale è salita al 29,8%, nel 2018 al 32% e in questo 2019 che sta quasi finendo il trend è lo stesso, siamo quasi al 32%». «Tenendo conto che gli stranieri nel nostro paese, sono il 12%, tra legale e non - ha concluso - questo dà la misura del problema».LEGGI ANCHE --> Migranti, il decreto di Di Maio irrita Zingaretti: «Basta bandierine»