Ravenna, una enorme macchia scura spunta in mare: è l'effetto dell'alluvione

Le ultime acque dell'alluvione sono arrivate in mare e, in particolare nella zona di Casal Borsetti (Ravenna) stanno creando una macchia scura anche verso il largo.

Emilia-Romagna, l'alluvione fa strage di vongole. Produttori disperati: «Solo gusci vuoti». Prezzi alle stelle

In merito al «tappo» che si era venuto a creare nei giorni scorsi a Canal Borsetti ( Ravenna) dove sfocia il canale in destra di Reno, l'Arpae ha precisato che la separazione netta tra le acque nere provenienti dalle zone alluvionate e quella del mare è determinata dalla densità delle acque. Ossia tra l'acqua dolce e quella salata, che non si mischiano immediatamente. «In quel momento - precisa l'Arpae riferendosi al »tappo« - probabilmente dall'interno la spinta era molto bassa, per cui l'acqua scura del canale rimaneva ferma e non riusciva a rientrare in mare». Il fenomeno, quindi, secondo i tecnici dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna avviene anche in altre occasioni, ma in questo caso era più visibile perché l'acqua del canale era molto scura a causa dell'inquinamento. Nei giorni scorsi, infatti, nel canale in destra di Reno c'è stata una moria di pesci, molti dei quali raccolti, ed è forte la puzza dell'acqua sporca che si getta in Adriatico.