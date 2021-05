Papa Ratzinger, un sito sul pensiero e l'opera di Benedetto XVI: la Germania si prepara a raccogliere l'eredità

Città del Vaticano – Joseph Ratzinger ha dato l'assenso all'avvio di un maxi portale internet sulla vita e l'opera di Benedetto XVI. L'iniziativa è stata lanciata in Germania il giorno di Pentecoste ed è stata annunciata a Wuerzburg dalla Fondazione Tagespost per il giornalismo cattolico.

L'obiettivo è di creare un sito d'informazione internazionale (www.benedictusXVI.org) per trasmettere l'opera del teologo Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e renderla fruibile non solo agli accademici ma a tutti i cattolici. La fondazione collaborerà con l'Istituto Papa Benedetto XVI di Regensburg.

Il sito in lingua tedesca contiene per ora i testi principali del Papa Emerito ma verrà progressivamente ampliata. Le sezioni, naturalmente, includono anche i principali discorsi pronunciati durante le visite in Germania nel 2005, 2006 e 2011. Ai testi è stato affiancato una sorta di 'Bignami' sull'Abc della visione ecclesiologica di Ratzinger e un album fotografico con le fotografie dei momenti più importanti del pontificato. In futuro il sito sarà disponibile anche in altre lingue (compreso il cinese e l'arabo).