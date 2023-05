Rai, ecco i programmi confermati dal nuovo ad Sergio: da Report a Chi l'ha Visto, da Cartabianca a Mezz'ora in più. L'elenco

Da Report a Cartabianca, da Chi l'ha visto a Linea Verde. Sono una decina i programmi della Rai, al via nel prossimo autunno, di cui il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio ha annunciato la conferma nel consiglio di amministrazione del suo insediamento.

Rai, l'approvazione dei piani

Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli amministratori entranti.

I programmi confermati

I programmi di approfondimento confermati - secondo quanto si apprende - sono Chi l'ha visto, in partenza il 6 settembre, Cartabianca, al via il 7 settembre, Report dal 23 ottobre, Fame d'amore dal 13 ottobre. Via libera anche a In mezz'ora e a Che ci faccio qui. Per il day time, confermati Linea Verde, I fatti vostri e Tv talk. Per i contenuti digitali, Ossi di seppia.

La nomina di Roberto Sergio

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha nominato Roberto Sergio nuovo amministratore delegato dell'Azienda con decorrenza immediata. È quanto si legge in una nota di Viale Mazzini nella quale si spiega che oggi si è svolta «l'Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata». «Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l'Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto», conclude la nota.