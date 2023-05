«È una lottizzazione, una degenerazione del sistema che tiene fuori il partito di maggioranza relativa: gli esponenti del M5S non parteciperanno più ai programmi della tv pubblica». Era il novembre del 2021, e il leader dei pentastellati Giuseppe Conte tuonava così contro l'ultima tornata di nomine Rai che aveva, a suo dire, tagliato fuori il Movimento. Meno di due anni più tardi, però, di acqua sotto i ponti ne è passata. E i grillini, da seconda forza di opposizione, rientrano a pieno regime nel gran ballo della spartizione di incarichi della tv pubblica. Uscendone, anzi, con un bottino più ricco di ogni previsione.

I nomi

Simona Sala, Giuseppe Carboni, Adriano De Maio, Claudia Mazzola e pure Luisella Costamagna: sono i più illustri tra i nomi per i quali il non partito di Beppe Grillo (che la Rai avrebbe voluto privatizzarla) ha portato a casa un incarico di rilievo. Effetto del "patto" (tacito o forse no) tra l'avvocato e FdI: poltrone di peso per giornalisti e manager graditi a Conte in cambio dei un attaggiamento più "morbido" del Movimento sulle future scelte di governance della tv pubblica. O quantomeno, di una non belligeranza. Come dimostrato dal voto dell'esponente in quota M5S al settimo piano di viale Mazzini, Alessandro Di Majo. Che invece di esprimersi contro, come hanno fatto i consiglieri espressione del Pd e dei dipendenti Rai (ma anche la presidente Marinella Soldi), ha preferito astenersi. Di fatto, dando il via libera alle nomine proposte dall'ad Roberto Sergio.

Eccoli, dunque, gli uomini e le donne "stellate" di viale Mazzini. Professionisti, in molti casi stimati anche oltre i confini del Movimento, ma che certo hanno potuto ottenere un posto in questa partita al sole anche grazie al placet di Conte. Come Giuseppe Carboni, ex direttore del Tg1 nell'epoca dei governi dell'avvocato, passato dalla guida del principale telegiornale di casa Rai alle "dirette dipendenze" dell'ad. E tornato, da oggi, a guidare una testata: Rai Parlamento.

Incarichi di peso

Cambia casa Simona Sala: già direttrice del Tg3, la giornalista politica ed ex quirinalista che piace anche al Pd un anno fa era passata alla guida del Day Time (con responsabilità su programmi di informazione e intrattenimento come la Vita in diretta e Domenica In). Ora, invece, approda alla tolda di comando di Radio 2, forte dell'esperienza alla guida dei Gr a cui era arrivata nel 2020. Il vice di Sala al Day Time, Adriano De Maio, anche lui apprezzatissimo dall'universo grillino, va invece a guidare la prestigiosa direzione Cinema e Serie Tv. Mentre Claudia Mazzola, responsabile della comunicazione Rai all'epoca del primo governo Conte, poi passata alla direzione dell'Ufficio Studi nel 2021 (incarico al quale ora le succederà l'ex anchorman del Tg1 Francesco Giorgino), diventa presidente di RaiCom, la spa del gruppo che si occupa della diffusione dei canali Rai nel mondo. Anche qui, va da sé, con il beneplacito degli stellati.

Il programma per Costamagna

Non è tutto. Perché Conte sarebbe riuscito a strappare (almeno così si mormora nei corridoi di viale Mazzini) anche la promessa di programma per Luisella Costamagna, giornalista e autrice televisiva con un passato a La7, poi tornata in Rai. Un anno fa, Conte l'aveva sondata per correre alla presidenza della Regione Lazio. Ma lei, fresca di partecipazione a "Ballando con le stelle", aveva detto no. I palinsesti del prossimo autunno verranno presentati soltanto in estate. Ma in Rai ne sono certi: «Luisella tornerà sullo schermo con un programma tutto suo». Forse su Rai3, o magari su Rai2. Con la benedizione di Conte.