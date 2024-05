Ragazza stuprata su una nave da crociera, arrestati tre francesi: lei era in gita scolastica con la classe

Era partita dal porto di Civitavecchia insieme alla sua classe per una gita scolastica. Non avrebbe mai immaginato che quel viaggio si sarebbe trasformato in un incubo. Una ragazza di 19 anni ha denunciato uno stupro a bordo di una nave da crociera, accusando tre ragazzi di nazionalità francese che sono stati arrestati dalla polizia di frontiera del porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

I ragazzi francesi saliti a bordo nel porto di Marsiglia

I fatti sono avvenuti sabato a bordo di una nave da crociera: la studentessa era in gita scolastica con la classe e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia. I giovani, che l'avrebbero attirata in cabina con una scusa, invece sono saliti a bordo nel porto di Marsiglia.

La ragazza, in stato di choc ha denunciato l'accaduto al comandante che ha chiamato la polizia e la nave è stata bloccata nel porto di Genova per consentire le prime indagini, tra cui l'analisi delle telecamere di videosorveglianza.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

Dalle immagini delle telecamere della nave si vede la ragazza seguire in cabina uno dei francesi ma, poco dopo, a entrare nella stessa cabina sono altri giovani di cui uno minorenne. Anche i referti medici a cui la giovanissima è stata sottoposta all'ospedale Galliera confermano l'avvenuta violenza. Dopo i primi accertamenti la pm Silvia Saracino ha dato il via libera agli arresti.