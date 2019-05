Radio Radicale, ultime ore per scongiurare la chiusura: l'emittente spera in un emendamento della Lega

di Mario Ajello

Ultime ore per, al netto di un miracolo. E per le 14,30 i radicali hanno convocato una conferenza alle 14,30 in sala stampa a Montecitorio, a cui partecipa, all'indomani della scadenza della convenzione dell’emittente con il Mise, in collegamento telefonico dall'ospedale San Carlo di Nancy, Roberto Giachetti . Che è ricoverato in conseguenza dello sciopero della fame e della sete che il deputato Pd sta portando avanti contro la chiusura della radio. La speranza dei radicali sta in un emendamento della Lega al decreto crescita. Con il quale si chiede una proroga di sei mesi per la radio che trasmette le sedute parlamentari e tutto il resto. Questa proroga darebbe il tempo all’avvio di una eventuale gara per l’affidamento di questo servizio pubblico a chi la vince.