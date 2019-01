Pensioni, arriva quota 100: 290mila in uscita. Ecco tutto quello che c'è da sapere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A oltre sette anni dall'approvazione della riforma Fornero tornano le quote per l'accesso alla pensione: oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge che introduce in via sperimentale per tre anni la cosiddetta Quota 100 dando la possibilità di andare a riposo anticipato rispetto all'età di vecchiaia a quei lavoratori che hanno già maturato almeno 62 anni di età e 38 di contributi.Il provvedimento, che prevede anche lo stop all'aumento dei requisiti per la pensione anticipata legato all'aspettativa di vita fino al 2026, secondo i calcoli del Governo dovrebbe riguardare 290.000 persone nel 2019 e altre 680.000 nei due anni successivi per un importo di circa 20 miliardi al lordo degli effetti fiscali. Sempre secondo i calcoli del Governo tra il 2019 e il 2028 ci saranno oneri aggiuntivi per 46 miliardi e 2,3 milioni di assegni dati in anticipo rispetto alle regole precedenti il decreto.Ecco in sintesi cosa prevede sulla previdenza il decreto che andrà a breve in Gazzetta e quindi in vigore nelle prossime ore prima di andare in Parlamento per la conversione:QUOTA 100 PER TRE ANNIChi ha almeno 62 anni (ed è quindi nato fino al 1957 quest'anno, fino al 1958 nel 2020 e fino al 1959 nel 2021) potrà andare in pensione se avrà maturato almeno 38 anni di contributi. È previsto il divieto di cumulo conl'attività lavorativa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L'anticipo massimo può arrivare a cinque anni se si sono appena compiuti i 62 anni di età dato che per l'accesso alla pensione di vecchiaia l'asticella è salita nel 2019 a 67 anni.PRIMA USCITA APRILE PER PRIVATIUna volta raggiunti i requisiti per l'accesso alla pensione Quota 100 è prevista una finestra trimestrale per i lavoratori privati con la prima uscita ad aprile per chi ha raggiunto i requisiti alla fine del 2018.PER PUBBLICI PRIMA USCITA AGOSTOPer i lavoratori pubblici che maturano i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto la prima uscita sarà il primo agosto 2019. È prevista poi una finestra semestrale. I travet devono inoltrare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione almeno sei mesi prima dell'uscita quindi se si punta ad andare in pensione il primo agosto bisognerà presentarla entro giovedì 31 gennaio. I lavoratori della scuola potranno uscire a settembre presentando la richiesta entro febbraio.PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTE DALL'ETÀSi potrà continuare ad andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica se si hanno almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) ma è prevista comunque una finestra trimestrale. Viene quindi annullato l'incremento scattato nel 2019 (di cinque mesi a 43 anni e tre mesi) e vengono sospesi eventuali aumenti legati all'aspettativa di vita fino al 31 dicembre 2026.FONDI SOLIDARIETÀIn caso di accordo sindacale con il datore di lavoro è possibile l'inserimento del lavoratore che raggiunga i requisiti per quota 100 entro tre anni in un fondo di solidarietà con un assegno di sostegno al reddito. Quindi la norma riguarda i lavoratori nati entro il 1962 (che avranno quindi 59 anni nel 2021, ultimo anno della sperimentazione) conalmeno 35 anni maturati entro quell'anno.PACE CONTRIBUTIVANel triennio 2019-21 sarà possibile coprire i buchi contributivi (per i quali non sussista obbligo contributivo). La facoltà è data solo a coloro che sono interamente nel sistema contributivo e che quindi non hanno anzianità contributiva precedente il 31 dicembre 1995 e per una durata massima di cinque anni.RISCATTO LAUREACon un pagamento minimo si possono riscattare anche gli anni di laurea ma solo se si hanno meno di quarantacinque anni di età.TFSAi lavoratori pubblici che vanno in pensione con Quota 100 il Tfs viene erogato solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla riforma Fornero. Sarà possibile chiedere un anticipo nel limite massimo di 30.000 euro alle banche che aderiranno a un accordo quadro. Sarà prevista un'agevolazione sulla tassazione del Tfs quando si prenderà in modo da annullare nella sostanza gli interessi da pagare sul prestito.APE SOCIALE E OPZIONE DONNASono prorogate fino alla fine del 2019 le norme sull'Ape sociale (per gli over 63 in condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi se disoccupati o almeno 36 se impegnati in attività gravose) e sull'opzione donna. La misura era scaduta alla fine del 2018. Per le donne è possibile andare in pensione con almeno 58 anni di età e 35 di contributi (con un anno di finestra mobile) ma calcolando l'importo dell'assegno con il sistema contributivo.